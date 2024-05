Perché non abbiamo imparato niente dal dramma dell’alluvione in Emilia Romagna: parla l’esperto - Perché non abbiamo imparato niente dal dramma dell’alluvione in Emilia Romagna: parla l’esperto - Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano: "In Italia manca una conoscenza sufficientemente approfondita ...

Alluvione Milano, Bellinzago e Gessate sommerse dall’acqua in due ore: “Situazione disastrosa. Mai visto niente di simile” - alluvione Milano, Bellinzago e Gessate sommerse dall’acqua in due ore: “Situazione disastrosa. Mai visto niente di simile” - "Situazione disastrosa, pronti a chiedere lo stato di calamità ... La mattina dopo la drammatica alluvione i livelli di Naviglio Martesana e Trobbia sono gradualmente rientrati, e sono sotto costante ...

Il ricordo sotto il nubifragio, Giuliana e le lacrime per il marito: "Il mio Giovanni, che morte terribile" - Il ricordo sotto il nubifragio, Giuliana e le lacrime per il marito: "Il mio Giovanni, che morte terribile" - A Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) anche ieri un forte temporale. "Un anno fa ho visto il finimondo". "Salva per miracolo: mi hanno tirato fuori dalla finestra, ma forse era meglio andarmene via con ...