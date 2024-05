Alluvione in Veneto - Zaia | Fenomeno eccezional - massima allerta Danni anche alle scuole Allerta rossa per venerdì 17 maggio

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Venezia, 16 maggio 2024 – Centinaia di interventi in tutto il Veneto per allagamenti diffusi e danni causati dal Maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. È molto difficile la circolazione ...

