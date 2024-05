Alluvione in Emilia-Romagna un anno dopo | lo psicologo - gli innamorat - l’animalis -a, la bibliotecaria I nostri eroi

Bologna, 24 aprile 2024 - Più spazio per i fiumi, con argini più arretrati e tracimazioni controllate. Poi, anche l'adeguamento di ponti e infrastrutture per renderli il più possibile a prova di Alluvione , per evitare che ciò che è accaduto quasi ...

Emilia Romagna un anno dopo, la voce degli alluvionati di Faenza - Emilia Romagna un anno dopo, la voce degli alluvionati di Faenza - Ma basta parlare con le persone per capire che non è così”. L'alluvione in emilia-romagna è costata la vita a 16 persone e ha causato più di 23 mila sfollati. Duecento mila i minori coinvolti. Quello ...

Un anno fa la tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna - Un anno fa la tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna - Roma, 16 mag. (askanews) – Un video dei vigili del fuoco per ricordare la tragedia che un anno fa colpì l’Emilia Romagna; il 15 maggio del 2023 piogge eccezionali si abbatterono tra le province di Mod ...

Alluvione in Emilia-Romagna un anno dopo: lo psicologo, gli innamorati, l’animalista, la bibliotecaria. “I nostri eroi” - alluvione in emilia-romagna un anno dopo: lo psicologo, gli innamorati, l’animalista, la bibliotecaria. “I nostri eroi” - Scatti e racconti degli angeli del fango nel libro “Quel che conta”, realizzato dalla Regione emilia-romagna, con fotografie di Marco Onofri e prefazione di ...