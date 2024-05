All’ospedale Santobono apre il nuovo centro ustionati | curerà bimbi e neonati anche con bruciature gravissime

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildelall'avanguardia in Italia per struttura e livello tecnologico. Collegato con Zurigo per interventi in diretta.

Napoli, serve sangue per un bimbo ricoverato all'ospedale Santobono: «Donate» - Napoli, serve sangue per un bimbo ricoverato all'ospedale santobono: «Donate» - È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale santobono Pausilipon di Napoli. Ha urgente bisogno ...

