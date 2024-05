Allerta rossa - dove scatta l' allarme maltempo per le prossime ore

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilcontinua a far paura mentre si guarda alle previsioni meteo per i prossimi giorni. Èrosso in Veneto,arancione invece su parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Gialla su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Grande preoccupazione nelleore nel nord-est. La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di "criticità idrogeologica ed idraulica di aggiornamento", valido dalle 12 di oggi alle 14 di domani, che "aumenta lo stato dimento fino al livello di" in gran parte del territorio regionale. Le previsioni meteo indicano per il pomeriggio una nuova fase instabile-perturbata con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale ...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Le Previsioni meteo per giovedì 16 e venerdì 17 maggio non promettono nulla di buono. Soprattutto al Nord Italia, già colpito nelle scorse ore da violenti nubifragi. La perturbazione che sta interessando il settentrione causerà infatti nelle ...

Fiumi in piena, allagamenti e Allarme rosso della Protezione Civile: situazione particolarmente critica in Veneto a causa del Maltempo , grosse criticità anche in Lombardia

Maltempo, rinviata la prima giornata di Coppa Mondo Paraciclismo - maltempo, rinviata la prima giornata di Coppa Mondo Paraciclismo - Non essendoci le necessarie condizioni di sicurezza per gli atleti, a causa della forte ondata di maltempo che sta interessando il Friuli Venezia Giulia, ...