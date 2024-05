Allerta meteo e maltempo al Nord - a Milano bus allagat - a Vicenza allarme ros -o, Zaia | Non ci aspettavamo un' alluvione così - VIDEO

Temporali, nubifragi, esondazioni, frane e smottamenti hanno riguardato diverse regioni: il maltempo sta sferza ndo il Nord Italia e in Veneto la Protezione civile ha diramato uno stato di allarme ‘ rosso ’ valido fino alle 14 di domani in gran parte ...

Maltempo: grandine sul Sebino e in Franciacorta, Cigole senz’acqua per un fulmine - maltempo: grandine sul Sebino e in Franciacorta, Cigole senz’acqua per un fulmine - Cigole. Il maltempo continua a flagellare il Bresciano e tutto il nord Italia. A meno di 24 ore dal “giorno più piovoso degli ultimi 170 anni“, giovedì una nuova ondata di precipitazioni si è ...

Maltempo: allerta rossa nel Vicentino, aumenta il livello del Po in Lombardia e Emilia-Romagna - maltempo: allerta rossa nel Vicentino, aumenta il livello del Po in Lombardia e Emilia-Romagna - Zaia: "Firmato lo stato d'emergenza". Non accenna ad allentare la sua presa, il maltempo che sta imperversando in tutto il nord Italia: nel Vicentino, la Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa ...

Maltempo, Veneto in allerta rossa - maltempo, Veneto in allerta rossa - Lombardia e Veneto in ginocchio per una pioggia mai così intensa. Il maltempo provoca allagamenti e smottamenti ...