Allegri verso l' esonero - la Juventus valuta la situazione | il tecnico potrebbe pagare la sfuriata in finale di Coppa Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'accordo tra lae Massimilianoro dirsi addio già in questi giorni. A riportarlo è Sky Sport che scrive come la società non abbia gradito la...

Allegri licenziato dalla Juventus , l’annuncio in serata. Ad annunciarlo su X è Mirko Nicolino di Radio Bianconera. È finita. Massimiliano # Allegri non è più l’allenatore della # Juventus . Annuncio ufficiale in serata (dopo la Borsa). #Montero ...

Juventus, Allegri verso l’esonero: i bianconeri non hanno gradito la sfuriata in Coppa Italia - juventus, allegri verso l’esonero: i bianconeri non hanno gradito la sfuriata in Coppa Italia - Sono state ore delicate in casa juventus. Nonostante la vittoria della Coppa Italia ottenuta contro l'Atalanta, i dirigenti ...

Allegri esonerato subito dalla Juventus «Riflessioni in corso, atteggiamenti non in linea». Cosa sta succedendo - allegri esonerato subito dalla juventus «Riflessioni in corso, atteggiamenti non in linea». Cosa sta succedendo - Lo sfogo di Massimiliano allegri nel post partita con l'Atalanta potrebbe costargli caro. La dirigenza della juventus starebbe infatti valutando l'idea di esonerarlo subito ...

Juventus, riflessioni in corso su Allegri: Montero convocato in sede - juventus, riflessioni in corso su allegri: Montero convocato in sede - Sono ore molto delicate in casa juventus dopo la vittoria in finale di Coppa Italia. Infatti, la società starebbe riflettendo sulla posizione di Massimiliano ...