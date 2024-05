Allegri squalificato per 2 giornate per “atteggiamento aggressivo e plateale” nei confronti del’arbitro

Stangata per Allegri, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo - Stangata per allegri, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo - È arrivata la decisione del giudice sportivo su Massimiliano allegri: stangata per l'allenatore della Juventus ...

Giudice sportivo: due giornate e multa ad Allegri per la sfuriata in Coppa Italia - Giudice sportivo: due giornate e multa ad allegri per la sfuriata in Coppa Italia - Dopo la sfuriata, arriva la stangata. Il Giudice sportivo ha squalificato Massimiliano allegri per due giornate e gli ha comminato cinquemila euro di multa per.

Allegri squalificato: Atalanta-Juve, la decisione del giudice sportivo - allegri squalificato: Atalanta-Juve, la decisione del giudice sportivo - Squalifica e multa. Costa cara a Massimiliano allegri la reazione avuta nel finale di Atalanta-Juve, l'ultimo atto della Coppa Italia che ha visto Vlahovic e comapagni trionfare all'Olimpico.