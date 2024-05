Allegri licenziato dalla Juventus - l’annuncio in serata Il club gli chiederà i danni di immagine?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024)in. Ad annunciarlo su X è Mirko Nicolino di Radio Bianconera. È finita. Massimiliano #non è più l’allenatore della #. Annuncio ufficiale in(dopo la Borsa). #Montero primo candidato per traghettare la squadra nelle due ultime gare della stagione — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) May 16, 2024 Laglidiper quel che è accaduto al termine della finale di Coppa Italia? Del possibile esonero ne ha scritto anche Gianluca Di Marzio. Lasta pensando di cacciare già oggi(Sky Sport) La...