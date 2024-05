Allegri | lascio una Juve vincente - se non sarò più io l’allenator - visto che tutti dicono così

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Maxdopo il successo in Coppa Italia contro l’Atalanta interviene sul suo futuro. “una– se nonpiù ioe,che– in Champions e con un trofeo in mano”. Alla domanda “qual è il rapporto con Giuntoli?” ha risposto. “Mancano dieci giorni e poi risolveremo il problema parlandoci”. “La società ha il diritto di scegliere se confermare o meno un allenatore. Io posso solo dire che mi sono divertito molto, che ho disputato parecchie finali, che che ho trascorso qui 8 anni, e non posso che ringraziare”. “Hol’ingegnere alla fine, era contento. Con la società ci rivedremo fra 10 giorni, ora vado al mare. E all’Atalanta faccio l’in bocca al ...