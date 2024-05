Allegri a rischio esonero immediato - già prima del Bologna - polveriera in casa Juve dopo le sfuriate | FOTO

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le follie di Massimilianonel post-partita di Atalanta-ntus potrebbero portare riflessioni immediate sulla posizione dell’allenatore bianconero. La finale di Coppa Italia si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol di Vlahovic ma il punteggio finale è stato messo in parte in secondo piano dalledel toscano. Il tecnico dellantus ha perso la testa con l’arbitro Maresca: via la giacca e la cravatta, poi la richiesta di un confronto con il designatore Rocchi. Finita? Macché. In un VIDEO il tecnico bianconero sembra allontanare il dirigente Giuntoli dalla festa, poi la denuncia del direttore di TuttoSport.

JUVENTUS - Dopo la coppa Allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - JUVENTUS - Dopo la coppa allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - La Juventus batte l’Atalanta per 1-0 nella finale di Coppa Italia e chiude l’anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall’ultimo. Un titolo che però potrebbe non bastare a Massimiliano allegri per ...

Allegri, sfuriata durante i festeggiamenti: “Non ho perso il controllo, tutto normale” - allegri, sfuriata durante i festeggiamenti: “Non ho perso il controllo, tutto normale” - ForzAzzurri.net - la Repubblica - allegri, sfuriata durante i festeggiamenti: "Non ho perso il controllo, tutto normale" Secondo l'edizione odierna del quotidiano, la ...

Allegri, la denuncia del direttore di "Tuttosport" Guido Vaciago: «Da Max insulti e spintoni, mi ha detto 'ti strappo le orecchie'» - allegri, la denuncia del direttore di "Tuttosport" Guido Vaciago: «Da Max insulti e spintoni, mi ha detto 'ti strappo le orecchie'» - Massimiliano allegri si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus contro l'Atalanta. Dopo aver alzato il primo ...