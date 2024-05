Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto, dichiarato lo stato di emergenza: allerta rossa fino a domani - maltempo in Veneto, dichiarato lo stato di emergenza: allerta rossa fino a domani - Dopo una giornata di allagamenti e case rimaste senza luce, l'allerta rossa in Veneto resterà in vigore almeno fino alle 14.00 di venerdì 17 maggio 2024.

Allarme maltempo: esondati l'Avenale e il Muson. Strade, case e garage allagati in tutta la Castellana - allarme maltempo: esondati l'Avenale e il Muson. Strade, case e garage allagati in tutta la Castellana - CASTELFRANCO (TREVISO) - allarme maltempo nella Marca, in particolare nella zona della Castellana. Esondati il canale Avenale, e il Muson come gran parte dei suoi affluenti. La ...

Maltempo: grandine sul Sebino e in Franciacorta, Cigole senz’acqua per un fulmine - maltempo: grandine sul Sebino e in Franciacorta, Cigole senz’acqua per un fulmine - Il maltempo continua a flagellare il Bresciano e tutto il Nord ... di precipitazioni si è abbattuta la provincia e la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione. Nel pomeriggio un fulmine si è ...