Allarme furti nelle case Nuovi raid in pieno giorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Rabbia per i danni subìti, certamente, ma soprattutto rabbia per la facilità con cui i ladri riescono ad entrareabitazioni anche durante le ore del, facendo sentire completamente indifesi i cittadini. E’ questo lo stato d’animo dei residenti nella zona di via Montello che nella sola giornata di martedì hanno dovuto contare altri duemessi a segno in. Facile, troppo facile, dicono i cittadini, è diventato il "lavoro" dei ladri. "Diciamo pure che questa situazione è un’autentica vergogna – commentano i residenti –. Solo pochi mesi fa in questa zona ci sono statiin diversi esercizi commerciali e anche in abitazioni e adesso siamo di nuovo sotto assedio. E’ inaccettabile avere timore di tornare a casa ...