Al voto 164 Comuni della Bergamasca | tutti i candidati

L’8 e il 9 giugno prossimi si voterà in tre Comuni su cinque della Piana. A partire da quello più esteso territorialmente e più popoloso, tanto da annoverare il titolo di "Città" di Capannori. Poi i due più piccoli , come Montecarlo e Villa ...

Perugia, 15 maggio 2024 – Sale l’attesa per le Elezioni in Umbria. Nel Cuore Verde d’Italia sono chiamati alle urne l'8 e 9 giugno, per scegliere il primo cittadino, i residenti di 60 Comuni. Si vota in 39 Enti del Perugino e 21 del Ternano e in ...