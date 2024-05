Al via il più grande impianto fotovoltaico d' Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) E' in funzione da oggi sui padiglioni del quartiere espositivo di Fiera Milano, a Rho, il piùe potented'realizzato sui tetti e tra i primi 10 al mondo. L'infrastruttura realizzata da A2A insieme a Fondazione Fiera, attraverso la joint venture Fair Renew, è costituita da circa 50.000 pannelli fotovoltaici, distribuiti su 330.000 metri quadrati di copertura dei padiglioni, pari alla superficie di 45 campi da calcio. La struttura avrà una produzione attesa annua di 21,6 GWh, pari al consumo di circa 7.800 famiglie, che permetterà di evitare l'emissione di oltre 9.800 mila tonnellate di CO2 l'anno e una potenza installata totale di 18 MWp. Il sistemaconsentirà di coprire una parte dei fabbisogni di Fiera Milano, per il quartiere espositivo a Rho, mentre la ...

Monteriggioni (Siena), 10 maggio 2024 - Sorge a Monteriggioni (Siena) il più grande impianto fotovoltaico della provincia di Siena, con 3.000 moduli fotovoltaici installati a terra e una potenza di picco di 1.637 kw. A realizzarlo, in appena tre ...

l’impianto è stato progettato per assorbire fino a un massimo di 36mila tonnellate di CO2 all’anno, anche se l’azienda stessa ha dichiarato che la rimozione netta effettiva sarà minore

