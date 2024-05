Al Teatro Diana la Premiata Pasticceria Bellavista in versione Nest

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alla “”, tra momenti surreali, canzoni canticchiate e risate, grida ancora una volta il principio secondo il quale per guardare bene il mondo non bastano gli occhi. Basta un poco di zucchero avrebbe detto Mary Poppins. Ed è stato proprio il consiglio della magica e celebre tata inglese, opportunamente modificato

Due mesi di lavori nelle strade del Vomero: come cambia la viabilità - Due mesi di lavori nelle strade del Vomero: come cambia la viabilità - Vista la copiosa affluenza di persone nel weekend, i lavori saranno sospesi ogni venerdì pomeriggio entro le ore 17.00 e i cantieri saranno smobilitati fino al lunedì successivo per la ripresa ...

SPETTACOLO A M. Sant’Angelo uno spettacolo dedicato a Don Peppe Diana a cura de “il Teatro dei Cipis di Molfetta” - SPETTACOLO A M. Sant’Angelo uno spettacolo dedicato a Don Peppe diana a cura de “il teatro dei Cipis di Molfetta” - Il 10 Maggio 2024, l'Auditorium "Peppino Principe" a Monte Sant'Angelo ha ospitato la nuova produzione del teatro dei Cipis di Molfetta, intitolata "Non è stata la mano di Dio - in memoria di Don Pepp ...

LE FOTO. “Educare alla legalità per sconfiggere le mafie”: iniziativa dell’istituto Imposimato con Libera e Comitato Don Diana - LE FOTO. “Educare alla legalità per sconfiggere le mafie”: iniziativa dell’istituto Imposimato con Libera e Comitato Don diana - L’iniziativa dell’Istituto comprensivo Imposimato è stata introdotta da una performance teatrale di Michele Brasilio, che ha recitato “Un passo da Cento Passi”, in ricordo di Peppino Impastato, ...