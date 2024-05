Al rientro dalla maternità posso chiedere una riduzione dell’orario di lavoro?

AGI - Sempre meno nascite in Italia . E una lavoratrice su cinque esce dal mondo del lavoro dopo aver avuto un figlio. Nel 2023 abbiamo raggiunto un nuovo minimo storico in un Paese ormai stabilmente ferme sotto le 400mila unità, con un calo del ...

Salve avvocato, sono un’infermiera e ho un contratto a tempo indeterminato in un’azienda ospedaliera pubblica. In questo momento mi trovo in maternità anticipata per gravidanza a rischio . Poiché ho vinto un concorso, sarò però assunta presso un ...

Le donne curate meglio da donne, l'impatto femminile sulla sanità - Italia Equilibriste tra lavoro povero e diritti: le donne e la maternità in Italia Federica Pennelli ©

Come funziona il diritto di precedenza nelle assunzioni - ...(ferme restando specifiche previsioni per i lavoratori stagionali e per le lavoratrici in congedo di maternità) ha il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni da parte del datore di lavoro. ...