Al Centro Ester una festa per il minivolley S3 con i Memorial ‘Vincenzo Esse’ e ‘Ignazio Langella’

(Di giovedì 16 maggio 2024)della pallavolo giovanile al. Ritorna domenica ilper ricordare Enzo Esse e Ignazio Langella, i due dirigenti che hanno contribuito a costruire la parabola felice della pallavolo alNapoli. Domenica 19 maggio, alla polisportiva di via Gianbattista Vela a Barra, è in programma la terza edizione dell’evento organizzato per tenere vivo il loro ricordo grazie alla sensibilità degli organizzatori che affiancano il presidente Pasquale Corvino e il direttore Fabio Cirella. Una mattinata dedicata ai più piccoli «Squadra che vince non si cambia – spiega l’organizzatrice Consiglia Crescente – abbiamo deciso di riproporre questadello sport. Anche quest’anno ricorderemo i due dirigenti con il sorriso di oltre 250 bambini, proprio ...

Il Palermo ha inaugurato il nuovo centro sportivo , un vero gioiello in grado di portare importanti benefici sotto l’aspetto sportivo ed economico. Il City Group, proprietario del club rosanero, punta senza mezzi termini alla promozione in Serie A ...

Un 35enne e un 43enne si sono accoltellati nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio in piazza Marconi a Vimercate (Monza). I due sono stati trasportati in ospedale d'urgenza, ma non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere

Pallavolo, al Centro Ester una festa per il mini volley S3 con i Memorial Vincenzo Esse e Ignazio Langella - Pallavolo, al centro ester una festa per il mini volley S3 con i Memorial Vincenzo Esse e Ignazio Langella - Festa della pallavolo giovanile al centro ester. Ritorna domenica il Memorial per ricordare Enzo Esse e Ignazio Langella, i due dirigenti che hanno contribuito a costruire la parabola felice della pal ...

IV° Trofeo Pasquale Miele, il Napoli partecipa con l’Under 14 - IV° Trofeo Pasquale Miele, il Napoli partecipa con l’Under 14 - Il centro ester di Barra è un’oasi dello sport: dalla piscina al tennis e poi soprattutto il pallone, strumento dei sogni dei ragazzi cresciuti in un quartiere dove la vita è complessa e il calcio può ...

La battaglia di mamma Ester: “Mio figlio Gabriele è andato al lavoro e non è più tornato. Ora combatto per lui” - La battaglia di mamma ester: “Mio figlio Gabriele è andato al lavoro e non è più tornato. Ora combatto per lui” - La mamma del giovane operaio di Cavenago stritolato da un macchinario "Vivo l’ergastolo del dolore, ma vado in fabbriche e scuole per dire basta".