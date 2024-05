Al Bano non ci sta | Non sentivo quello che cantavo - troppo rumore e non è giusto verso l’Inno di Mameli…

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il celebre cantante parla a Notizie.com e torna sulla sua esibizione nella finale di Coppa Italia che tante polemiche ha creato: “Era la prima volta, ma solo qui da noi si fa chiasso duranteed è irriguardoso” “Io nonnulla diche, ecco il motivo.che si è detto o scritto sul mio conto non mi interessa, mi ha detto qualcosa la mia famiglia, ma lo ripeto non importa ho le spalle grosse,che mi dispiace davvero è che ci sia stato così tantoe caos durante un momento solenne come dovrebbe essere quando si cantadi Mameli, il nostro inno, a prescindere che canti o meno Al…“. E’ la spiegazione del famoso cantante AlCarrisi per la sua non perfetta ...

Incidente in scooter per il regista e produttore Gaetano Di Vaio: ricoverato in gravi condizioni - Incidente in scooter per il regista e produttore Gaetano Di Vaio: ricoverato in gravi condizioni - «Nessuno portava più cibo da casa», «non accettavamo più neppure un caffè offerto da colleghi», «c’era chi piuttosto che prendere l’acqua dagli erogatori beveva quella del rubinetto» e «chi lavorava ...

Yunus Musah ha parlato della sua prima stagione al Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero a riguardo - Yunus Musah ha parlato della sua prima stagione al Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero a riguardo - Mi sono sentito importante in squadra e voglio continuare a crescere ... GAP CON L’INTER – «Dobbiamo migliorare in tutti i reparti e in tutto quello che possiamo se vogliamo essere la migliore in ...

Elezioni europee, il caso Italia | Guarda la quattordicesima puntata di "TOGETHER - Europa2024" - Elezioni europee, il caso Italia | Guarda la quattordicesima puntata di "TOGETHER - Europa2024" - L'approfondimento, realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo, è andato in onda giovedì 16 maggio. Ospiti dell'appuntamento: Massimiliano Salini, europarlamentare FI; Maria Angela Danzì, E ...