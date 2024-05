Agresti | Pimco? Scelto da Zhang per un motivo! Non è semplice

Quella che verrà dovrebbe essere la settimana decisiva, salvo slittamenti, per la stipula dell’accordo fra il fondo statunitense Pimco e l’Inter. In ballo circa 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale. In questo ...

GdS - Oaktree ostacola l'accordo Suning-Pimco: scintille sul traguardo. Zhang corre contro il tempo - GdS - Oaktree ostacola l'accordo Suning-Pimco: scintille sul traguardo. zhang corre contro il tempo - La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sulle ultime indiscrezioni. Non ci sono problemi tra il fondo californiano e zhang: prestito da 430 milioni di euro pronto. I problemi ci sono con ...

Inter, Oaktree fa ostruzionismo con Zhang: vuole evitare l'accordo con Pimco per due motivi - Inter, Oaktree fa ostruzionismo con zhang: vuole evitare l'accordo con Pimco per due motivi - Il 20 maggio si avvicina in casa Inter e in 4 giorni si capirà quale sarà il futuro del club nerazzurro non tanto a livello sportivo, quanto a livello di proprietà..

Inter-Pimco, corsa contro il tempo per chiudere entro il 20 maggio - Inter-Pimco, corsa contro il tempo per chiudere entro il 20 maggio - La proprietà nerazzurra ha fiducia di definire in fretta gli ultimi dettagli per dare nuova stabilità economica al club. Sarà una lotta contro il tempo con gli studi legali al lavoro per trovare ...