anche i partiti politici hanno contribuito a scavare la fossa di 283 milioni di euro di crediti per fitti non riscossi dal Comune di Napoli . Si va dai circa 130mila euro dei Democratici di Sinistra, ai circa 110mila euro di Rifondazione Comunista, ...

Affitti in nero in località turistiche del Salento: controlli, occultati al fisco proventi per oltre 170mila euro Guardia di finanza - affitti in nero in località turistiche del Salento: controlli, occultati al fisco proventi per oltre 170mila euro Guardia di finanza - Dalle verifiche fiscali effettuate dai Finanzieri è emerso che numerosi contribuenti tra quelli controllati hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla locazione turistica di immobili ubicati ...

