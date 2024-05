Accoltellato e ucciso un giovane di 21 anni al Parco della Montagnola di Bologna

CRONACA DI Roma – Grave aggressione intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, 940, in zona Quarticciolo , a Roma . Un giovane tunisino di 19 anni e’ stato accoltellato ad un fianco e trovato incosciente e sanguinante a terra. Ad allertare i ...

Lo aveva accoltellato per via di un debito non ancora estinto. Queste le motivazioni che hanno spinto un nordafricano di 42 anni a ferire un 25enne fuori da un Barber Shop in via Marconi a Parabiago. Il movente è stato ricostruito dai carabinieri ...