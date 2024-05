A un anno dell’alluvione in Emilia Romagna pagati 213 milioni di risarcimenti Ma solo lo 0,095% di quella somma è arrivata alle famiglie che persero tutto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) A unesatto dalla terribile alluvione che devastò l’e toccò parzialmente anche Toscana, Umbria e Marche ben poco della ricostruzione subito promessa è stata realizzata. Sono state messe in sicurezza le infrastrutture gravemente danneggiate e avviate le opere pubbliche necessarie, si è pensato agli sfollati che non avevano più un’abitazione anticipando attraverso gli enti locali i contributi di autonoma sistemazione delle. Il governo ha iniziato a stanziare i fondi per la ricostruzione affidandoli alla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, cui fu affidato in emergenza il piano di vaccinazione anti-Covid. Ma dei due miliardi e mezzo di euro fin qui messi a disposizione della struttura commissariale per pubblico e privato ben poco (meno del 10 per cento) è ...