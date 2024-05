A rischio l’iscrizione in serie C Ascoli - 2 milioni entro fine maggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024), è corsa contro il tempo per riuscire a rispettare le scadenze previste e provvedere alla regolare iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro che, oggi, sarebbe addirittura ad alto. Come già analizzato su queste righe, dopo la grande delusione maturata per la retrocessione ora l’attuale proprietà capitanata dal patron Massimo Pulcinelli sarà inevitabilmente chiamata a fronteggiare la classicadi impegni economici distagione. Molti dei quali saranno necessari ed imprescindibili per avere dalla Covisoc il via libera aldel prossimo campionato. Sempre nell’attesa di capire quale sarà la mossa assestata dalla Metalcoat – il gruppo bergamasco sta cercando di rilevare le azioni detenute in possesso di Ferinvest Srl (39%) della famiglia Pulcinelli e Cedibi Srl ...