A Milano pioggia record - mai così tanta da 170 anni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Anon era mai cadutacome nella giornata di ieri. Un, per il capoluogo lombardo, che non si registrava da 170. A renderlo noto l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. "ieri ha vissuto una giornata molto difficile: 120-130 mm localizzati di, in un solo giorno, non era