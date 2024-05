A Milano pioggia record - mai così tanta da 170 anni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo ha reso noto l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli: "ieri ha vissuto una giornata molto difficile: 120-130 mm localizzati di, in un solo giorno" Anon era mai cadutacome nella giornata di ieri. Un, per il capoluogo lombardo, che non si registrava da 170. A renderlo noto

(Adnkronos) – A Milano non era mai caduta tanta pioggia come nella giornata di ieri. Un record , per il capoluogo lombardo, che non si registrava da 170 anni . A renderlo noto l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. " Milano ieri ha vissuto una ...

Milano , 16 maggio 2024 – Il maltempo ha senza dubbio flagellato la Lombardia nelle ultime 24 ore e più ma, come previsto dagli organizzatori del concerto di Radio Italia , nulla avrebbe ferma to il live in piazza Duomo e i temerari che sono accorsi ...

Maltempo Milano, Lambro e Seveso esondati: la pioggia record preoccupa - Maltempo milano, Lambro e Seveso esondati: la pioggia record preoccupa - Situazione critica in Lombardia: il maltempo a milano e in generale in tutta la regione sta provocando danni e preoccupazione. Attesa altra pioggia. Sale l’attenzione in Lombardia per la situazione ...

Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - pioggia battente, fiumi esondati ... Sono stati oltre 200 gli interventi effettuati da ieri 15 maggio dai vigili del fuoco del comando provinciale di milano in città e nell'hinterland. Attenzione alta ...

Milano, oltre 15mila persone sfidano la pioggia per i Big della musica italiana - milano, oltre 15mila persone sfidano la pioggia per i Big della musica italiana - E' tornato anche quest'anno il concerto di Radio Italia a milano. Migliaia di persone si sono date appuntamento ... Ad aprire Noemi e a chiudere Ultimo, per oltre tre ore di musica ed emozioni. Sotto ...