A Milano continua a piovere senza sosta | ancora forti temporali e nuova allerta meteo in Lombardia Le zone più a rischio

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Il maltempo non accenna a mollare la presa sulla. Dopo il nubifragio di ieri, con le piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio in particolare la provincia di, anche oggi la regione è interessata daprecipitazioni. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha confermato l'avviso di criticità arancione (moderata) peridrogeologico eidraulico. Le pioggeno a cadere copiose sulla città e sui territori a nord e nord-est percorsi dai bacini del Seveso e del Lambro. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli interventi. La vasca del Seveso è stata in parte svuotata ...

Sono circa 80 (e altri 20 sono in coda) gli interventi eseguiti finora dai vigili del fuoco a Milano , colpita da questa notte da forti piogge che stanno causando disagi e allagamenti in tutta la città. Tutta l’area di Milano è coinvolta, senza ...

La vasca di Milano ha retto per 10 ore ma, alla fine, intorno alle 17,30 il fiume Seveso è esonda to nel quartiere Niguarda. La pioggia senza sosta allaga il capoluogo lombardo. Le Forti precipitazioni cominciate martedì sera stanno mettendo in ...

