A Grottaglie A cena con i Briganti con le Azioni di Menti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoCome mangiavano iche, in un passato neanche tanto lontano, trascorrevano la loro esistenza alla “macchia” sul nostro territorio? A questa e tante altre domande sui loro usi e costumi risponderà “Acoi”, la nuova iniziativa enogastronomica del progetto “di” che continua così il suo percorso alla scoperta dei luoghi più suggestivi, dell’arte e delle tradizioni del territorio del Gal Magna Grecia. Sarà unaparticolare in cui saranno serviti gli alicon cui si cibavano iconservandoli nelle loro bisacce, raccogliendoli in natura o razziandoli nelle masserie: friselle con ricotta forte e pomodori; salame, pecorino e fave; carote finocchi e sedano in pinzimonio; minestra ...