A Gasperini è rimasta solo una finale per non trasformarsi da genio a perdente di lusso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Vincere è diventata un’attività residuale, una perversione da feticisti anche un po’ antiquati. Nel frattempo c’è un allenatore terribilmente bravo cui adesso tocca – ma non lo ammetterà mai – una graticola che appena poche ore fa non s’appettava: passare dadio viceversa, in novanta maledetti minuti più recupero. E chi glielo dice adesso a Gian Pieroche c’è gente qua fuori, nel mondo brutto e cattivo dell’agonismo, che ha già cominciato – bastardi! – a contare quante finali ha perso in carriera? E, per contrappasso, quanti titoli ha portato a casa. Spoiler: “zeru”, direbbe l’innominabile.ha perso finora quattro finali: tre di Coppa Italia contro Inzaghi, Pirlo e Allegri, e una (per quel che vale) Supercoppa Italiana, pure quella contro Allegri. Era il 6 ...

Il tecnico nerazzurro dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" - Il tecnico nerazzurro dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" - Il tecnico dell'Atalanta dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" ...

Atalanta-Juventus, Gasperini: "Dispiaciuti ma non delusi, abbiamo obiettivi importanti" - Atalanta-Juventus, gasperini: "Dispiaciuti ma non delusi, abbiamo obiettivi importanti" - L'allenatore dell'Atalanta commenta la sconfitta nella finale della Coppa Italia contro la Juve: 'Non credo che abbiamo fatto una brutta partita, la Juve si è difesa bene e non credo abbia fatto più d ...

La Juventus vince la Coppa Italia: un gol di Vlahovic e l’Atalanta va ko all’Olimpico - La Juventus vince la Coppa Italia: un gol di Vlahovic e l’Atalanta va ko all’Olimpico - Il bel gioco di gasperini, il progetto di Percassi, l’anno meraviglioso della Dea. Ma alla fine ha vinto ancora la Vecchia Signora. E quella volpe di Allegri. Che sarà pure bollito, impresentabile, or ...