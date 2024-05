23enne precipita dal terzo piano a Pozzuoli | cercava di passare cibo a degli amici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Questa mattina un dramma ha scosso la comunità locale. Un giovane di 23 anni, di nazionalità turca, èto daldel palazzo in cui viveva in via San Rocco 13, perdendo la vita a causa delle gravissime lesioni riportate. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane si sarebbe sporto troppo dal balcone mentredidelche abitano nel palazzo accanto. Questa manovra avrebbe causato la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta al suolo. L’incidente, avvenuto in maniera del tutto fortuita, ha avuto conseguenze fatali. Soccorsi disperati ma inutili: il giovane è morto in ospedale Immediatamente dopo la caduta, il giovane è stato soccorso e trasferito d’urgenza ...

