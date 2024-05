Il segretario di Stato americano ha incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky . La missione diplomatica non annunciata di Antony Blinken ha lo scopo di rassicurare l'Ucraina sul sostegno Usa, in un momento in cui le forze russe stanno ...

Zelensky cancella visita a Madrid prevista per venerdì - zelensky cancella visita a Madrid prevista per venerdì - Il presidente ucraino Volodymyr zelensky, ha annullato la visita che avrebbe effettuato a Madrid venerdì prossimo, secondo fonti della Casa del Re, dopo che oggi aveva annunciato l'incontro che si sar ...

Ucraina, pressing di Zelensky: "Vuole usare le armi Usa in territorio russo" - Ucraina, pressing di zelensky: "Vuole usare le armi Usa in territorio russo" - Il governo del presidente ucraino Volodymyr zelensky preme per ottenere il permesso di utilizzare le armi ricevute dagli Stati Uniti per attacchi ...

Putin aperto al dialogo sull'Ucraina: 'Cercando una soluzione globale e pacifica' - Putin aperto al dialogo sull'Ucraina: 'Cercando una soluzione globale e pacifica' - Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a negoziare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina. In un'intervista scritta alla Xinhua, rilasciata alla vigilia d ...