Zaynab Dosso irradia Savona | Un record tira l’altro - è il bello dell’atletica italiana Fremevo per correre

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha illuminato il Meeting di, correndo i 100 metri in un superbo 11.02 (0,9 m/s di vento a favore) e siglando così ilitaliano. Dopo essersi espressa in 11.12 in batteria sotto l’acqua (ritoccando di due centesimi il precedente primato nazionale che condivideva con Manuela Levorato), la 24enne emiliana si è scatenata in finale ed è entrata in una nuova dimensione internazionale. Ha dimostrato di poter scendere sotto il muro degli undici secondi e di poter sognare in grande., reduce del bronzo conquistato sui 60 metri ai Mondiali Indoor di due mesi fa, ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Molto felice, ne ero consapevole. Dopo la stagione indoordalla voglia di esprimermi nei 100 e al ...