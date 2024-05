Zayn Malik - l' ex membro degli One Directon espulso da Tinder per catfishing

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il cantante ha parlato delle sue relazioni passate e di quello che ha imparato negli ultimi anni Nel corso di una recente intervista concessa a Nylon Magazine, l'ex-One Directionha rivelato di essere stato bandito daper colpa delsta attualmente promuovendo l'uscita del suo nuovo album, Room Under the Stairs, e per l'occasione si è aperto sulla questione e ha parlato anche della sua esperienze nelle passate relazioni sentimentali, che gli avrebbero insegnato parecchio negli ultimi anni., che in passato è stato legato sentimentalmente a Perrie Edwards delle Little Mix e a Gigi Hadid (da cui ha avuto una figlia), ha ammesso di aver tentato di usare l'app …

