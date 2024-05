Zaniolo conferma l'infortunio | 'Verrà il momento di rappresentare l'Italia in un grande torneo'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nicolò, centrocampista offensivo in prestito dal Galatasaray all`Aston Villa ed ex Roma, ha pubblicato un post perre il suo...

Negli ultimi mesi si è molto parlato del calciatore Nicolò Zaniolo non solo in quanto sportivo, ma anche per via dei suoi flirt con diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo la fine della storia con Sara Scaperrotta dalla quale ha avuto ...

Zaniolo salta l'Europeo, arriva il messaggio social: "Verrà quel giorno" - zaniolo salta l'Europeo, arriva il messaggio social: "Verrà quel giorno" - Nicolò zaniolo non sarà protagonista in Germania in occasione di Euro 2024. Dopo le parole di Luciano Spalletti, arriva anche la conferma social del fantasista dell'Aston Villa, che ha vissuto ...

Calcio femminile, il Brasile sfida Germania, Olanda e Belgio unite per l'assegnazione del mondiale 2027 - Calcio femminile, il Brasile sfida Germania, Olanda e Belgio unite per l'assegnazione del mondiale 2027 - In relazione alla Coppa del mondo femminile Fifa 2027, in linea con la procedura di voto approvata dal Consiglio Fifa il 14 marzo 2024, e' stato confermato ...

Infortunio Zaniolo, Spalletti: "Escluderei che possa rientrare per l'Europeo" - Infortunio zaniolo, Spalletti: "Escluderei che possa rientrare per l'Europeo" - Il ct azzurro ha confermato l'implausibilità di un recupero lampo da parte dell'attaccante dell'Aston Villa, ai box a causa di una microfrattura al piede ...