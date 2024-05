Xbox | sono in arrivo altri giochi su PS5 su richiesta di Satya Nadella - rivela un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Jez Corden hato chesta spingendo fortemente all’interno di Microsoft per abbracciare il multipiattaforma, abbandonando di conseguenza l’esclusività per le consolecosì da aumentare le entrate ed i profitti. Per questo motivo ha praticamente imposto lo sviluppo diporting per PS5. Il giornalista, nonché insider molto affidabile in ambito Microsoft, ha pubblicato un nuovo articolo su Windows Central dove ha condiviso delle informazioni inedite sugli importanti cambiamenti che parrebbero essere in corso all’interno della società di Redmond. Jez Corden ha prima di tutto ricordato come l’hardwarestia faticando e non poco per quanto riguarda le vendite, subendo un calo del 30% anno su anno per due anni consecutivi. Nonostante questo però il colosso ...