X factor passa sul Nove con Amadeus? Cosa c’è di vero

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo la quale Warner Bros. Discovery avrebbe acquisito i diritti di X, per trasmetterlo sul. In base al rumor, al timone della nuova edizione del talent show potrebbe essere piazzato, di recenteto nella nuova azienda. Ma qual è la verità? Sin dalla chiusura della sua quinta edizione consecutiva del Festival di Sanremo, si è parlato a lungo del futuro lavorativo di. Dopo mesi di incertezze, il conduttore ha ufficializzato il suo addio dalla Rai – alla stregua di Fabio Fazio – e ilggio a Warner Bros. Discovery. Al termine del suo contratto con l’azienda di Viale Mazzini – che scadrà ad agosto – il noto conduttore ufficializzerà il suo trasferimento sul nuovo broadcast e già iniziano a circolare diversi ...

