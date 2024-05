WWE | Las Vegas si aspetta almeno 180 mila fan per il weekend di WM 41

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Come sappiamo, alla fine è stata Lasad “aggiudicarsi” l’edizione numero 41 di WrestleMania. Lo Showcase Of Immortals sarà di scena presso l’Allegiant Stadium, stadio dove abitualmente gioca le proprie partite casalinghe la franchigia NFL dei LasRaider. Lo stadio ha una capacità di 65persone (per le partite NFL), che può essere aumentata fino a quasi 72. Il grande evento si svolgerà nell’arco di due serate, il 19 e 20 aprile 2025 date che coincidono con la Pasqua. L’afflusso di fan stimato Lisa Moxley, Vice Presidente della sezione sport ed eventi presso la LasConvention and Visitors Authority (LCVA), ha fornito le prime stime sulla affluenza di fan prevista per ildi WrestleMania 41. La città di Lassi ...

