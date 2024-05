WTA Roma 2024 | Danielle Collins si unisce allo storico trio Swiatek-Sabalenka-Gauff in semifinale

(Di mercoledì 15 maggio 2024)chiude il quadro delle giocatrici inagli Internazionali d’Italia di. Già c’era un che diin quanto si è visto al Foro Italico: non si vedevano le prime 3 del ranking WTA (Iga, Aryna, Coco) inin un torneo, Finals a parte, dal Roland Garros 2013 (Serena Williams, Sharapova, Azarenka). A completare il quadro ci pensa l’americana, che batte Victoria Azarenka per 6-4 6-3 e nega alla bielorussa un ritorno ai piani alti che, qui, non trova dal 2013. E, dato che troverà, avrà ancora della Bielorussia davanti. Eppure l’inizio di match sembrerebbe tutto dell’ex numero 1 del mondo, con il break che la porta subito sul 2-0 e la spinta ...

Basta una foto. Di Colosseo, in fondo, ce n’è uno solo. E così ecco che Emily in Paris si trasferisce a Roma . Come ci racconta lo scatto che la protagonista della fortunatissima serie tv Netflix ha postato sui social. ...

Emily in Paris , o meglio Emily in Rome! Lily Collins ha terminato le riprese a Parigi e si è sposta ta a Roma , immortalando il Colosseo in una serie di scatti felici. Significa che a breve partiranno anche le riprese in Italia? Lily Collins ama ...

La schiena è ok: Sabalenka regola Ostapenko e approda in semifinale al Foro - La schiena è ok: Sabalenka regola Ostapenko e approda in semifinale al Foro - Il primo quarto di finale del Wta 1000 di roma è stato poco più di un allenamento ... quello tra Victoria Azarenka contro Danielle collins.

Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 15 maggio - Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 15 maggio - Il cileno Tabilo continua la sua marcia trionfale sulla terra rossa di roma e approda in semifinale. Nel femminile fra le prime quattro anche Sabalenka n.2 al mondo ...

Tennis, Internazionali d'Italia: Ostapenko ko, Sabalenka vola in semifinale - Tennis, Internazionali d'Italia: Ostapenko ko, Sabalenka vola in semifinale - Aryna Sabalenka si qualifica per le semifinali degli Internazionali di tennis di roma. Al Foro Italico la bielorussa (n ... 24) e la statunitense Danielle collins (n.13). Sul campo del Centrale la ...