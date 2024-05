Windtre business - accordo con birra Peroni per la fornitura dei servizi 5G

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 –ha stretto undi collaborazione con, l’iconica azienda italiana nel settore del beverage, per ladeidi rete mobile. Con questa partnership,mira a ottimizzare la comunicazione aziendale e a offrire vantaggi ai propri dipendenti e alle loro famiglie. L’tra le due realtà prevede laai dipendenti didi SIMsia voce per smartphone, sia dati per tablet o modem portatili come WebPocket, oltre alo Real Time Monitor, la soluzione avanzata diAnalytics di...

The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% apre a Bologna - The House of peroni Nastro Azzurro 0.0% apre a Bologna - Con l’occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, l’emozionante gara di Formula 1, il premium brand di birra italiana peroni Nastro Azzurro, appartenente ad Asahi Europe & International, inaugura a ...

La F1 arriva in Italia e a Bologna apre The House of Peroni - La F1 arriva in Italia e a Bologna apre The House of peroni - In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il premium brand di birra italiana apre le porte della sua casa nel cuore del capoluogo emiliano, in piazza Galvani dal 15 al 19 maggio ...

Un secolo d'amore tra Bari e Birra Peroni - Un secolo d'amore tra Bari e birra peroni - BARI - Si sono concluse le celebrazioni organizzate per il centenario della birra peroni. L’azienda per il suo secolo di storia in città ha incontrato i baresi in una festa durata tre giorni che è sta ...