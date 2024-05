Wilfried Singo | Il TORO è nel mio cuore e Cairo per me è come un padre Il Monaco ha tanti giocatori interessanti | ecco i NOMI per il calciomercato

Singo: 'Mi piacerebbe tornare in Italia, ma prima voglio battere la Juve in Champions' - Singo: 'Mi piacerebbe tornare in Italia, ma prima voglio battere la Juve in Champions' - wilfried Singo si racconta fra passato, presente e futuro. Il difensore ivoriano del monaco (classe 2000 ex Torino) parla in un`intervista alla Gazzetta dello Sport..

Ligue 1 - Résultat de Montpellier - Monaco : 0-2, l'ASM termine deuxième et retrouve la C1 - Ligue 1 - Résultat de Montpellier - monaco : 0-2, l'ASM termine deuxième et retrouve la C1 - monaco est à dix, mais un changement va avoir lieu du côté ... Wissam Ben Yedder frappe du pied gauche, mais Enzo Tchato le contre. 32e wilfried Singo perd le ballon dans le rond central. Tanguy ...

Embolo et Monaco, entre patience et faim de succès - Embolo et monaco, entre patience et faim de succès - 436 jours! C'est le temps qu'il a fallu à Breel Embolo pour retrouver le chemin des filets après sa grave blessure à un genou. Le Bâlois compte valider la qualification des siens en Ligue des champion ...