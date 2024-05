WhatsApp sta aggiungendo un paio di novità all’app per Android

WhatsApp: grosse novità su sticker e animazioni - whatsapp: grosse novità su sticker e animazioni - In arrivo grosse novità su whatsapp. Si tratta di nuovi sticker e di animazioni che renderanno più divertenti l’invio di messaggi.

rubriche meteo dal territorio aggiungi Riviera24 su whatsapp - rubriche meteo dal territorio aggiungi Riviera24 su whatsapp - «Siamo certi che nei prossimi mesi potremo raggiungere altri importanti risultati, attraverso il dialogo continuo tra le parti e la collaborazione instaurata» ...

WhatsApp: nuove funzionalità per un’esperienza di messaggistica più coinvolgente - whatsapp: nuove funzionalità per un’esperienza di messaggistica più coinvolgente - whatsapp sta per introdurre due nuove funzionalità, tra cui la gestione delle immagini animate e la possibilità di personalizzare il colore delle bolle di chat, offrendo agli utenti un'esperienza di m ...