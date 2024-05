WhatsApp - novità in arrivo per gi - emoji e adesivi animati

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Le principali applicazioni di social media su Android offrono una vasta gamma di strumenti per esprimere i propri pensieri, come, avatar,e GIF animate. Tuttavia, l'implementazione di queste funzionalità varia da app ad app. Snapchat è stata una delle prime a sfruttare al massimo i Bitmoji, mentredi Meta ha

WhatsApp, novità in arrivo per gif, emoji e adesivi animati - WhatsApp, novità in arrivo per gif, emoji e adesivi animati - Le principali applicazioni di social media su Android offrono una vasta gamma di strumenti per esprimere i propri pensieri, come adesivi, avatar, emoji e GIF animate. Tuttavia, l'implementazione di ...

WhatsApp cambia ancora: dagli sfondi colorati delle chat ai pacchetti di adesivi - WhatsApp cambia ancora: dagli sfondi colorati delle chat ai pacchetti di adesivi - Una serie di funzionalità che sono in fase di test sulle versioni beta modificheranno ulteriormente l'aspetto dell'app ...

WhatsApp: nuove funzionalità per un’esperienza di messaggistica più coinvolgente - WhatsApp: nuove funzionalità per un’esperienza di messaggistica più coinvolgente - WhatsApp sta per introdurre due nuove funzionalità, tra cui la gestione delle immagini animate e la possibilità di personalizzare il colore delle bolle di chat, offrendo agli utenti un'esperienza di m ...