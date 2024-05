Vuole usare le armi Usa in territorio russo | Ucraina in difficoltà - pressing di Zelensky

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il governo del presidente ucraino Volodymyrpreme per ottenere il permesso di utilizzare lericevute dagli Stati Uniti per attacchi diretti contro obiettivi suldella Russia. Lo riferisce il quotidiano «Politico», che cita funzionari statunitensi anonimi. Kiev avrebbe rinnovato le pressioni in tal senso nel contesto dell'avanzata delle forze armate russe nella regione di Kharkiv. Un gruppo di parlamentari ucraini in visita a Washington questa settimana ha chiesto a membri del Congresso federale Usa di sostenere la loro richiesta, cui per ora l'amministrazione del presidente Joe Biden si oppone. Secondo «Politico», le forze ucraine «hanno osservato per settimane l'accumulo di forze russe» lungo il confine tra i due Paesi senza poterle colpire, prima dell'inizio della recente offensiva russa in direzione di ...

