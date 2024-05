Volterra Lady Sox è Senza Ragione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un messaggio di disperazione ed allo stesso tempo di speranza. “” è il nuovo singolo diSox, una canzone dedicata alla diversità, nata dall’idea di dare un nuovo sguardo sulle persone che, purtroppo, sono state rinchiuse nei manicomi nel corso della parte più oscura della storia umana. A parlare non è solo un “pazzo”, ma tanti e diversi: il cambio da maschile a femminile e di emozioni.Sophia: Questa canzone è anche in parte ispirata alla storia del Nannetti di, un uomo che incideva, sui muri del luogo che lo aveva rinchiuso, le cose più fantastiche e bizzarre. “” cerca di trascrivere i sentimenti di tutte quelle persone e di dare una giustizia finale a tutte quelle tragedie, un messaggio di disperazione ma anche di speranza. Il brano, disponibile ...

Moda, Rosalía è il nuovo volto di Dior. La prima campagna per la Lady Dior Bag - Moda, Rosalía è il nuovo volto di Dior. La prima campagna per la lady Dior Bag - La cantante spagnola ha debuttato come portavoce dello stile senza tempo della borsa trapuntata, icona del marchio del lusso francese. La trentunenne, già ospite delle ultime sfilate del brand, ha ...

MOBY il nuovo singolo con Benjamin Zephaniah “where is your pride” - MOBY il nuovo singolo con Benjamin Zephaniah “where is your pride” - Nella sua ricerca di nuovi suoni, Moby è diventato una sorta di collezionista di voci. È un conoscitore del timbro e della struttura delle corde vocali umane, sia che campioni artisti come Bessie ...

Downton Abbey, una star del franchise annuncia che il terzo film è ufficialmente in produzione - Downton Abbey, una star del franchise annuncia che il terzo film è ufficialmente in produzione - Michelle Dockery ha annunciato l'avvio ufficiale della produzione del terzo capitolo della serie di film Downton Abbey. La notizia è stata svelata in un nuovo ...