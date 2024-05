Il libero classe 1990 sarà al suo terzo anno di fila nella formazione pugliese TARANTO - Anche Marco Rizzo , talentuoso libero di Ugento, è stato confermato per la prossima stagione nella squadra rossoblù di Taranto, per il suo terzo anno ...

Lo schiacciatore cubano vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione MODENA - José Miguel Gutierrez sarà uno schiacciatore di Modena per la stagione 2024/2025. Dopo aver messo in mostra il proprio talento nelle sue prime due stagioni in ...

"La società punta tanto su di me e non voglio deludere le aspettative" TARANTO - Fabrizio Gironi, nato a Vimercate il 18 marzo 2000, 2 metri di altezza, è pronto a riaffacciarsi sulla scena della Superlega come nuovo opposto della Gioiella Prisma ...

Volley: Taranto. Ingaggiato il canadese Brodie Hofer - volley: taranto. Ingaggiato il canadese Brodie Hofer - 'Entusiasta di giocare nella Superlega italiana', ha detto lo schiacciatore classe 2000 taranto (ITALPRESS) - La Gioiella Prisma taranto ...

Il Lane batte il Taranto e gli 11mila dello Iacovone - Il Lane batte il taranto e gli 11mila dello Iacovone - In gol quasi subito Franco Ferrari e poi prova di maturità dei biancorossi, che evitano il possibile Fort Apache degli avversari. E sabato arriva il secondo round, al Romeo Menti, per accedere al turn ...

La Lube punta sul made in Canada: il posto lasciato vuoto da Yant affidato al nazionale Loeppky, per lui un contratto biennale - La Lube punta sul made in Canada: il posto lasciato vuoto da Yant affidato al nazionale Loeppky, per lui un contratto biennale - CIVITANOVA In gara 1 dei quarti di finale playoff era stato un mattatore dell’incontro, chiuso da Mvp e top scorer all’Eurosuole Forum con la bellezza di 28 punti messi a referto. Ora ...