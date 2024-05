Volley serie B1 Ambra - sorrisi e saluti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Chapeau per l’Cavallini Pontedera che, da debuttante in B1, è andata al di là delle più rosee aspettative. La sua prima stagione è un vero successo con la conquista del settimo posto con 32 punti, esattamente a metà del ranking (13 le formazioni iscritte al girone) e con ben 7 lunghezze di vantaggio dalla prima formazione retrocessa. Con il suo atteggiamento sempre determinato e grintoso le pontederesi hanno giocato ogni gara dando il massimo e spesso riuscendo a mettere in grossa difficoltà avversarie più forti. Certo non sono mancanti anche i turni più sottotono, ma gara dopo gara le biancocelesti hanno alla fine centrato 10 vittorie ottenendo la salvezza nel penultimo turno. E conquistando il titolo di vice capolista tra le toscane: ad eccezione della marziana FGL-Castelfranco mattatrice del campionato, la formazione successiva è appunto ...

