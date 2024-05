Volley minore Idea-Bsc - passaggio del titolo La Moma punta la B1 femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Archiviata definitivamente la stagione regolare del, mentre alcune squadre proseguono l’avventura nei playoff per la promozione, si infiamma il mercato del, con alcuni passaggi dimolto importanti, che fanno presagire una stagione 2024/25 molto interessante. La prima novità, a cui manca solo l’ufficializzazione, è ildelsportivo dell’Sassuolo alla BSC Materials della famiglia Fornari, che prenderà il controllo diretto della società, per allestire una formazione in grado di ben figurare in B1: con un occhio speciale al settore giovanile, che conta più di 150 giovanissime, la nuova società affiderà a Francesca Ferretti la ricostruzione della squadra, mantenendo ...