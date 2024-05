Volley giovanile Un torneo per ricordare Luca Montanari - figura storica della Pgs e di San Benedetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In occasione dei 55 anni di fondazionePgs Ferrarese Don Bosco si vuolecon il “2° Memorial Ciccio” l’indimenticabile dirigente“Ciccio”, scomparso il 26 marzo 2021, che ha dedicato tutta la sua vita alla parrocchia di San, alla Pgs e al mondocooperazione salesiana. Il memorial consiste in un quadrangolare di pallavolo femminile che vede impegnate ragazze che militano nei campionati di serie D e prima divisione. Si svolgerà nelle giornate del 15, 16, 17, 22 e 24 maggio presso le palestre del Monti, in via Azzo Novello, e di San; a talesono state invitate e parteciperanno Occhiobello, Voghiera, San Pio X e Pgs Ferrarese. Lo sloganmanifestazione sarà ...