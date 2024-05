Vladimir èd’accordo Isola dei Famosi - dopo la grave violazione arriva la punizione senza precedenti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 15 maggio 2024)dei, soffia il vento delle polemiche,che la celebre naufraga Valentina Vezzali è stata accusata di aver infranto le rigide regole del reality. Nella recente puntata del day time, un comunicato ha scosso i concorrenti, lasciando in particolare i naufraghi della squadra Blu in una tempesta di indignazione. Le controversie sono state innescate da una presunta comunicazione tra Vezzali e la concorrente della squadra Rossa, Matilde Brandi, cosa che ha violato le norme decretate dal gioco. In risposta a quest’infrazione, è stata inflitta unanon solo alla diretta interessata, ma a tutta la sua squadra. L’deicome tutti i reality ha delle regole e come tali devono essere rispettate. Se è vietato uno scambio di comunicazione tra la squadra blu e ...