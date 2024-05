Vivo Azzurro TV è la nuova piattaforma streaming gratuita delle Nazionali di calcio

(Di mercoledì 15 maggio 2024)TV Unaper tifare Italia. NasceTv, serviziodella FIGC, che proporràmente contenuti originali, inediti e in esclusivaitaliane di. Lo farà assieme a una serie di approfondimenti dedicati al mondo giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri alla formazione tecnica e all’educazione sportiva. “Per la FIGC e milioni di appassionati in tutto il mondo questa è una giornata storica – ha dichiarato nel corso della presentazione il presidente della FIGC Gabriele Gravina – perché con la creazione di ‘TV’ si potrà veramente ...

"C'è chi fa resistenza alla nostra idea di cambiamento", dice il numero 1 federale ROMA - "Partiamo dal sentimento di orgoglio che provo in questo momento. Credo che oggi sia una giornata storica per la Federazione, che presenta la propria ...

